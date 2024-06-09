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Свентек уничтожила Паолини в финале Roland Garros-2024

Теннис
Обновлено

Подтвердила, что самая лучшая

Свентек уничтожила Паолини в финале Roland Garros-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек победила в финале Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024. В решающем поединке за главный титул турнира серии Grand Slam она одолела представительницу Италии Ясмин Паолини (WTA №15).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу лидера мирового рейтинга. В активе Иги 1 подача на вылет, 18 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 13 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Путь в финал:

1/64: Леолия Жанжан (Франция) 6:1, 6:2;

1/32: Наоми Осака (Япония) 7:6, 1:6, 7:5;

1/16: Мари Боузкова (Чехия) 6:4, 6:2;

1/8: Анастасия Потапова (нейтральная) 6:0, 6:0;

1/4: Маркета Вондроушова (Чехия) 6:0; 6:2;

1/2: Коко Гауфф (США) 6:2, 6:4;

Свентек третий год подряд побеждает на Roland Garros-2024. Всего в активе польки 4 титула на этом Grand Slam (2020, 2022, 2023, 2024).

Победная серия Иги длится уже 19 матчей подряд (ее личный рекорд). В Париже первая ракетка мира не проигрывала уже 24 матча подряд.

С понедельника Свентек оставит за собой лидерскую позицию в мировом рейтинге, в то время как Паолини дебютирует в ТОП-10 (станет 7-й ракеткой мира).

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Roland Garros Ига Свёнтек Ясмин Паолини
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