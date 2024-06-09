Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свентек уничтожила Паолини в финале Roland Garros-2024
Подтвердила, что самая лучшая
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек победила в финале Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024. В решающем поединке за главный титул турнира серии Grand Slam она одолела представительницу Италии Ясмин Паолини (WTA №15).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу лидера мирового рейтинга. В активе Иги 1 подача на вылет, 18 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 13 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Путь в финал:
1/64: Леолия Жанжан (Франция) 6:1, 6:2;
1/32: Наоми Осака (Япония) 7:6, 1:6, 7:5;
1/16: Мари Боузкова (Чехия) 6:4, 6:2;
1/8: Анастасия Потапова (нейтральная) 6:0, 6:0;
1/4: Маркета Вондроушова (Чехия) 6:0; 6:2;
1/2: Коко Гауфф (США) 6:2, 6:4;
Свентек третий год подряд побеждает на Roland Garros-2024. Всего в активе польки 4 титула на этом Grand Slam (2020, 2022, 2023, 2024).
Победная серия Иги длится уже 19 матчей подряд (ее личный рекорд). В Париже первая ракетка мира не проигрывала уже 24 матча подряд.
С понедельника Свентек оставит за собой лидерскую позицию в мировом рейтинге, в то время как Паолини дебютирует в ТОП-10 (станет 7-й ракеткой мира).
Популярное сейчас
- 17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой
- Очередной триумф сборной Ротаня, победа Хорватии над Португалией и интерес к Ванату. Главные новости за 8 июня
- Бартулович: Заходят клубы с большими финансами, развивается инфраструктура. Чемпионат начинает расти
- Иге Швёнтек покорилось историческое достижение на Ролан Гаррос
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО