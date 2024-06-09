Свентек – о победе на Roland Garros: Я очень горжусь собой

Первая ракетка мира полька Ига Свентек прокомментировала свое победное выступление на Открытом чемпионате Франции.

– Ига, поздравляем. Это ваш третий титул Ролан Гаррос. Четвертый в целом. Ваш пятый титул Grand Slam. Расскажите, что для вас это достижение.

– О, это много значит. Этот турнир был достаточно нереальным с самого начала, со второго раунда. А потом я смогла улучшить свою игру с каждым матчем. Я очень горжусь собой, потому что ожидания извне, очевидно, были достаточно высоки. Давление тоже. Я счастлива, что просто делала свое дело и готова была справиться со всем этим и победить.

– Есть ли у вас ощущение, что сегодня вы сыграли идеальный матч?

– Учитывая всю ситуацию и то, что во время финалов иногда бывает очень много давления, я думаю, что это был хороший матч. Очевидно, я проиграла подачу в начале матча, поэтому, возможно, он не был идеальным, но я думаю, что уровень был достаточно высоким. Это было не так просто, как показывает счет. Да, я думаю, что сыграла достаточно хорошо, учитывая все эти факторы и давление.

– Раньше на корте вы сказали, что сегодняшняя победа была очень эмоциональной. Если вы можете рассказать нам, почему она была эмоциональна? А также, когда Вы говорите о давлении, имеете ли Вы в виду давление, которое оказываете на себя?

– Когда я говорю о давлении, я обычно имею в виду давление на себя из-за давления извне. Очевидно, что я перфекционистка, поэтому всегда чувствую давление где-то на подсознании. Но я думаю, что я хорошо справляюсь со своим собственным давлением. А вот когда давление извне, тогда немного хуже. Но на этом турнире я справилась с этим очень хорошо. Это была эмоциональная победа, потому что вчера и сегодня утром я испытывала сильнейший стресс. И я знала, что если сосредоточусь на теннисе, то смогу справиться с этим, и все пошло так, как я хотела. Так что я очень горжусь собой – сказала Ига.