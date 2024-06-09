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Украинец Урсу проиграл на старте квалификации турнира в Штутгарте

Теннис
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Украинец Урсу проиграл на старте квалификации турнира в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР №339) проиграл на старте квалификации турнира серии АТР250 в Штутгарте (Германия).

В первом матче на соревнованиях наш спортсмен потерпел поражение от француза Джованни Мпеши Перрикару (АТР №66).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфатора поединка. Представитель Франции стал самым рейтинговым соперником для Урсу за всю его карьеру. Напомним, что первый матч на уровне АТР Вадим сыграл в феврале 2020 года.

Напомним, что ранее Свентек прокомментировала победу в финале Roland Garros.

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