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Украинец Урсу проиграл на старте квалификации турнира в Штутгарте
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР №339) проиграл на старте квалификации турнира серии АТР250 в Штутгарте (Германия).
В первом матче на соревнованиях наш спортсмен потерпел поражение от француза Джованни Мпеши Перрикару (АТР №66).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфатора поединка. Представитель Франции стал самым рейтинговым соперником для Урсу за всю его карьеру. Напомним, что первый матч на уровне АТР Вадим сыграл в феврале 2020 года.
Напомним, что ранее Свентек
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