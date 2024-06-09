Синнер – о поражении в полуфинале Roland Garros: Я разочарован сегодняшним матчем

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции против испанца Карлоса Алькараса (АТР №2).

"Я думаю, это был отличный матч. Наверное, в тех сетах, которые он выиграл, он играл лучше в важнейших моментах, и это стало ключевым фактором. Конечно, я разочарован тем, как все закончилось, но, знаете ли, это часть моего роста и самого процесса. Учитывая свое состояние до начала турнира, конечно, я очень счастлив. С другой стороны, я разочарован сегодняшним матчем. Сейчас я просто продолжаю совершенствоваться, я постараюсь делать все, что могу, и тогда мы увидим, чего мне удастся достичь на Ролан Гаррос в будущем. Если смотреть с положительной стороны, то точно улучшил свою игру по сравнению с прошлым годом. Да, и у меня есть еще один шанс сыграть на этих кортах во время Олимпиады. Тогда увидим, как будет."

О судорогах в левой руке

"Да, я точно чувствовал определенное напряжение. Это было в начале матча. Мы играли не так много, потому я не волновался за свое тело. Держался довольно хорошо. Сначала это было напряжение, а затем немного спазмы. Сейчас я справляюсь с этими ситуациями получше. В предыдущие годы у меня было несколько моментов, когда я не мог с ними справиться" – сказал итальянец.