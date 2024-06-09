Алькарас победил Зверева в финале Roland Garros-2024

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас победил в финале Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024. В решающем поединке за главный титул турнира серии Grand Slam он одолел представителя Германии Александра Зверева (АТР №4).

Счет встречи 3-2 (6-3; 2-6; 5-7; 6-1; 6-2) в пользу Алькараса. В активе Карлоса 3 подачи на вылет, 52 виннера, 9 из 16 использованных брейков, 56 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Путь в финал:

1/64: Джей Джей Вульф (США) 6:1, 6:2, 6:1;

1/32: Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:3, 6:4, 2:6, 6:2;

1/16: Себастьян Корда (США) 6:4, 7:6, 6:3;

1/8: Феликс Оже-Альясим (Канада) 6:3, 6:3, 6:1;

1/4: Стефанос Циципас (Греция) 6:3, 7:6, 6:4;

1/2: Янник Синнер (Италия) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3;

Этот титул стал для испанца 14 в профессиональной карьере на уровне АТР (18 финальных матчей). В финалах турниров серии Grand Slam Карлос еще не проигрывал – в его активе три "Шлема".

С понедельника Алькарас поднимется в мировом рейтинге на вторую позицию, тогда как Зверев останется четвертой ракеткой мира.