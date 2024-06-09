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Украину на Олимпийских играх в Париже представят сильнейшие теннисистки
Надеемся на высокий результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) наш теннисный состав будет самым сильным из возможных на сегодняшний день.
В одиночном разряде выступят Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская – первые три ракетки нашего государства. В парном разряде выступят Людмила и Надежда Киченок – одни из самых опытных украинок в этом виде программы.
Такую информацию предоставил капитан нашей команды Михаил Филима в комментарии Суспільне Спорт. Шестую именную лицензию при условии удачных выступлений может получить Ангелина Калинина или Леся Цуренко.
Напомним, ранее Алькарас
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