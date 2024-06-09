Украину на Олимпийских играх в Париже представят сильнейшие теннисистки

На Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) наш теннисный состав будет самым сильным из возможных на сегодняшний день.

В одиночном разряде выступят Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская – первые три ракетки нашего государства. В парном разряде выступят Людмила и Надежда Киченок – одни из самых опытных украинок в этом виде программы.

Такую информацию предоставил капитан нашей команды Михаил Филима в комментарии Суспільне Спорт. Шестую именную лицензию при условии удачных выступлений может получить Ангелина Калинина или Леся Цуренко.