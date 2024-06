9 лет назад Алькарас сказал, что мечтает выиграть Уимблдон и Roland Garros

В июле 2023-го испанец обыграл в финале Уимблдонского турнира Новака Джоковича. Сегодня он покорил Открытый чемпионат Франции.

Когда ему было 12 лет, в коротком интервью он сообщил, что хотел бы одержать победу в этих соревнованиях. В мае Карлосу исполнился 21 год.

Напомним, что в 2022-м Алькарас торжествовал на US Open. Таким образом, на его счету уже 3 виктории в трех финалах турниров Большого шлема.

Carlos Alcaraz at 12 years old: “My dream is to win Wimbledon and Roland Garros.”



He achieved both at 21 years old.

