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9 лет назад Алькарас сказал, что мечтает выиграть Уимблдон и Roland Garros
Испанец исполнил свои желания
Getty Images/Global Images Ukraine
В июле 2023-го испанец обыграл в финале Уимблдонского турнира Новака Джоковича. Сегодня он покорил Открытый чемпионат Франции.
Когда ему было 12 лет, в коротком интервью он сообщил, что хотел бы одержать победу в этих соревнованиях. В мае Карлосу исполнился 21 год.
Напомним, что в 2022-м Алькарас торжествовал на US Open. Таким образом, на его счету уже 3 виктории в трех финалах турниров Большого шлема.
Carlos Alcaraz at 12 years old: “My dream is to win Wimbledon and Roland Garros.”— TC (@totalcristiano) June 9, 2024
He achieved both at 21 years old.
pic.twitter.com/oYtYoUxdsH
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