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9 лет назад Алькарас сказал, что мечтает выиграть Уимблдон и Roland Garros

Теннис

Испанец исполнил свои желания

9 лет назад Алькарас сказал, что мечтает выиграть Уимблдон и Roland Garros

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В июле 2023-го испанец обыграл в финале Уимблдонского турнира Новака Джоковича. Сегодня он покорил Открытый чемпионат Франции.

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Когда ему было 12 лет, в коротком интервью он сообщил, что хотел бы одержать победу в этих соревнованиях. В мае Карлосу исполнился 21 год.

Напомним, что в 2022-м Алькарас торжествовал на US Open. Таким образом, на его счету уже 3 виктории в трех финалах турниров Большого шлема.

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Источник:
Tennis Legend
Опубликовал: Александр Симченко
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