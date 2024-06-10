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Янник Синнер возглавил обновленный рейтинг АТР

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Обновлено

Джокович покидает вершину рейтинга

Янник Синнер возглавил обновленный рейтинг АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мужской рейтинг в одиночном разряде.

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Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг. Выигравший "Ролан Гаррос" испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место, серб Новак Джокович опустился с первой на третью строчку.

Обновлённый рейтинг АТР от 10 июня:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580.

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885.

5 (5). Даниил Медведев (-) — 6485.

6 (6). Андрей Рублёв (-) — 4710.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025.

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995.

9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3845.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775…

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