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Марта Костюк стала первой ракеткой Украины и 17-й - в мире
WTA объявила обновленный рейтинг по итогам Ролан Гаррос
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
WTA объявила обновленный рейтинг по итогам двух последних недель, которые теннисистки провели на Ролан Гаррос.
Марта Костюк обновила личный рекорд и поднялась на 17 строчку в рейтинге. Таким образом, она стала первой ракеткой Украины, обойдя Элину Свитолину, которая вылетела за пределы топ-20.
21-летняя киевлянка стала лишь второй теннисисткой в истории украинского тенниса, кому удалось подняться так высоко в мировой классификации.
Даяна Ястремская смогла подняться в топ-30, отыграв 5 позиций. Немного улучшила положение Ангелина Калинина и теперь идет 46-й. Леся Цуренко потеряла 14 позиций и сейчас занимает 59 ступень.
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