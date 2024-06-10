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Марта Костюк стала первой ракеткой Украины и 17-й - в мире

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WTA объявила обновленный рейтинг по итогам Ролан Гаррос

Марта Костюк стала первой ракеткой Украины и 17-й - в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

WTA объявила обновленный рейтинг по итогам двух последних недель, которые теннисистки провели на Ролан Гаррос.

Марта Костюк обновила личный рекорд и поднялась на 17 строчку в рейтинге. Таким образом, она стала первой ракеткой Украины, обойдя Элину Свитолину, которая вылетела за пределы топ-20.

21-летняя киевлянка стала лишь второй теннисисткой в истории украинского тенниса, кому удалось подняться так высоко в мировой классификации.

Даяна Ястремская смогла подняться в топ-30, отыграв 5 позиций. Немного улучшила положение Ангелина Калинина и теперь идет 46-й. Леся Цуренко потеряла 14 позиций и сейчас занимает 59 ступень.

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