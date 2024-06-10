Марта Костюк стала первой ракеткой Украины и 17-й - в мире

WTA объявила обновленный рейтинг по итогам двух последних недель, которые теннисистки провели на Ролан Гаррос.

Марта Костюк обновила личный рекорд и поднялась на 17 строчку в рейтинге. Таким образом, она стала первой ракеткой Украины, обойдя Элину Свитолину, которая вылетела за пределы топ-20.

21-летняя киевлянка стала лишь второй теннисисткой в истории украинского тенниса, кому удалось подняться так высоко в мировой классификации.

Даяна Ястремская смогла подняться в топ-30, отыграв 5 позиций. Немного улучшила положение Ангелина Калинина и теперь идет 46-й. Леся Цуренко потеряла 14 позиций и сейчас занимает 59 ступень.