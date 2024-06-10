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Надаль пытается убедить Алькараса сыграть с ним в Гамбурге - СМИ

Теннис

Испанский радиоведущий высказался о планах трёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема"

Надаль пытается убедить Алькараса сыграть с ним в Гамбурге - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский радиоведущий Хуанма Кастаньо высказался о планах трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса по подготовке к защите титула на Уимблдоне.

При этом Кастаньо заявил, что на дальнейший график Алькараса может повлиять 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль.

"Сначала он отправится в "Квинс", как и в прошлом году, чтобы подготовиться к Уимблдону, где попытается защитить титул. И оттуда Рафа попытается убедить Алькараса сыграть на совместном грунтовом турнире в парном разряде, чтобы подготовиться к Олимпиаде", - приводит слова Кастаньо Cope.es.

По информации Кастаньо, этим турниром станут грунтовые соревнования категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), которые пройдут с 15 по 21 июля. То есть на следующей неделе после Уимблдона.

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