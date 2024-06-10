Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава ATP вручил Яннику Синнеру награду первой ракетки мира
Итальянец впервые поднялся на вершину рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци вручил победителю Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянцу Яннику Синнеру награду первой ракетки мира.
Напомним, сегодня, 10 июня, Синнер впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP.
Your new ATP World No. 1 presented by PIF ????— ATP Tour (@atptour) June 10, 2024
ATP Tour Chairman, Andrea Gaudenzi, presented Jannik Sinner with the trophy at the Monte-Carlo Country Club ????#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/OjQQec3kmm
22-летний итальянский спортсмен начал год с четвёртой позиции в мировом рейтинге. Он значительно прибавил за счёт крупнейшего титула в карьере – победы в финале Australian Open. После чего ему также удалось завоевать титул чемпиона "Мастерса" в Майами (США) и дойти до полуфиналов "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), Монте-Карло (Монако) и на "Ролан Гаррос".
Популярное сейчас
- Зеленский об "оккупации" Рыжевки на Сумщине: Это пропагандистская операция, российский флаг уничтожен
- Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы
- Капитан Черноморца попрощался с клубом
- Иге Швёнтек покорилось историческое достижение на Ролан Гаррос
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО