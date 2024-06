Глава ATP вручил Яннику Синнеру награду первой ракетки мира

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци вручил победителю Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянцу Яннику Синнеру награду первой ракетки мира.

Напомним, сегодня, 10 июня, Синнер впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP.

Your new ATP World No. 1 presented by PIF ????



ATP Tour Chairman, Andrea Gaudenzi, presented Jannik Sinner with the trophy at the Monte-Carlo Country Club ????#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/OjQQec3kmm