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Глава ATP вручил Яннику Синнеру награду первой ракетки мира

Теннис

Итальянец впервые поднялся на вершину рейтинга

Глава ATP вручил Яннику Синнеру награду первой ракетки мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци вручил победителю Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянцу Яннику Синнеру награду первой ракетки мира.

Напомним, сегодня, 10 июня, Синнер впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP.

22-летний итальянский спортсмен начал год с четвёртой позиции в мировом рейтинге. Он значительно прибавил за счёт крупнейшего титула в карьере – победы в финале Australian Open. После чего ему также удалось завоевать титул чемпиона "Мастерса" в Майами (США) и дойти до полуфиналов "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), Монте-Карло (Монако) и на "Ролан Гаррос".

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