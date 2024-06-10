Карлос Алькарас провёл фотосессию с трофеем Ролан Гаррос — 2024

Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в традиционной чемпионской фотосессии с завоёванным трофеем "Ролан Гаррос" — 2024.

Она прошла на центральном корте турнира. Для фотосъёмки Алькарас выбрал строгий костюм в чёрном цвете и белую рубашку.

Alcaraz and la coupe des Mousquetaires shining bright together ????#RolandGarros pic.twitter.com/JvIIPXZ1NB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2024

Напомним, вчера, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах серии "Большого шлема" после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.