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Карлос Алькарас провёл фотосессию с трофеем Ролан Гаррос — 2024
Испанец выиграл первый титул французского турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в традиционной чемпионской фотосессии с завоёванным трофеем "Ролан Гаррос" — 2024.
Она прошла на центральном корте турнира. Для фотосъёмки Алькарас выбрал строгий костюм в чёрном цвете и белую рубашку.
Alcaraz and la coupe des Mousquetaires shining bright together ????#RolandGarros pic.twitter.com/JvIIPXZ1NB— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2024
Classy, @carlosalcaraz ✨#RolandGarros https://t.co/LKRJ9sbzYl pic.twitter.com/7HNAZQR8Bj— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2024
Напомним, вчера, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах серии "Большого шлема" после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.
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