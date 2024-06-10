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Карлос Алькарас провёл фотосессию с трофеем Ролан Гаррос — 2024

Теннис

Испанец выиграл первый титул французского турнира

Карлос Алькарас провёл фотосессию с трофеем Ролан Гаррос — 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в традиционной чемпионской фотосессии с завоёванным трофеем "Ролан Гаррос" — 2024.

Она прошла на центральном корте турнира. Для фотосъёмки Алькарас выбрал строгий костюм в чёрном цвете и белую рубашку.

Напомним, вчера, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах серии "Большого шлема" после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.

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