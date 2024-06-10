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Джокович поздравил Алькараса с победой на Ролан Гаррос-2024
Серб похвалил испанца за невероятную работу
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Третья ракетка мира Новак Джокович обратился к испанскому теннисисту второй ракетке мира Карлосу Алькарасу. Сербский теннисист поздравил соперника с победой в Открытом чемпионате Франции — 2024 в комментариях под публикацией испанца с титулом турнира.
"Поздравляю, Карлос. "Шлем" на каждом покрытии. Невероятная работа", — написал Джокович в социальных сетях.
Алькарас выиграл титулы серии "Большого шлема" почти на всех поверхностях. Спортсмен пока не побеждал на Открытом чемпионате Австралии, где соревнования проводятся на хардовом покрытии.
Вчера, 9 июня, в финальном матче "Ролан Гаррос" испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева.
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