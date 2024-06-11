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Дарья Снигур обыграла Марту Костюк на старте турнира в Ноттингеме

Теннис

Невероятная дуэль украинок

Дарья Снигур обыграла Марту Костюк на старте турнира в Ноттингеме

Фото: CNN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла соотечественницу Марту Костюк в первом круге турнира в Ноттингеме.

Первый круг. Женщины

Дарья Снигур — Марта Костюк - 2:0 (6:3, 6:3)

Матч длился 1 час и 10 минут. Уже в начале первого сета Снигур удался брейк в первом же гейме. В дальнейшем Дарья сумела сосредоточиться на своей игре и выиграть стартовую партию.

После перерыва теннисистки обменялись брейками, а затем Снигур сумела дожать Костюк и вырвать победу.

В следующем круге украинка встретится с победительницей встречи Эна Шибахари - Эмма Радукану.

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