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Дарья Снигур обыграла Марту Костюк на старте турнира в Ноттингеме
Невероятная дуэль украинок
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур переиграла соотечественницу Марту Костюк в первом круге турнира в Ноттингеме.
Первый круг. Женщины
Дарья Снигур — Марта Костюк - 2:0 (6:3, 6:3)
Матч длился 1 час и 10 минут. Уже в начале первого сета Снигур удался брейк в первом же гейме. В дальнейшем Дарья сумела сосредоточиться на своей игре и выиграть стартовую партию.
После перерыва теннисистки обменялись брейками, а затем Снигур сумела дожать Костюк и вырвать победу.
В следующем круге украинка встретится с победительницей встречи Эна Шибахари - Эмма Радукану.
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