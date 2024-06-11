Наоми Осака обыграла Элисе Мертенс на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе

Завершился матч первого круга на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между бельгийской теннисисткой, 32-й ракеткой мира Элисе Мертенс и представительницей Японии Наоми Осакой (125-я в рейтинге WTA).

Хертогенбосх. Первый круг

Наоми Осака — Элисе Мертенс 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Наоми Осака семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Мертенс три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Наоми Осака встретится с победителем матча Бернарда Пера (США) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).