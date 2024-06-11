Роджер Федерер выступил с мотивационной речью в Дартмутском колледже

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер стал почётным доктором Дартмутского колледжа. Колледж находится в Ганновере.

Подобная почётная степень присуждается за гуманитарный и благотворительный вклад в общество.

Помимо этого, Федерер выступил с 25-минутной мотивационной речью на церемонии вручения дипломов. Теннисиста слушали 11 тыс. выпускников, ещё почти 8 тыс. смотрели трансляцию его речи онлайн.