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Роджер Федерер выступил с мотивационной речью в Дартмутском колледже

Теннис

Швейцарец стал почетным гостем на выпускном

Роджер Федерер выступил с мотивационной речью в Дартмутском колледже

Фото: KATIE LENHART/DARTMOUTH.EDU

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер стал почётным доктором Дартмутского колледжа. Колледж находится в Ганновере.

Подобная почётная степень присуждается за гуманитарный и благотворительный вклад в общество.

Помимо этого, Федерер выступил с 25-минутной мотивационной речью на церемонии вручения дипломов. Теннисиста слушали 11 тыс. выпускников, ещё почти 8 тыс. смотрели трансляцию его речи онлайн.

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Роджер Федерер
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