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Роджер Федерер выступил с мотивационной речью в Дартмутском колледже
Швейцарец стал почетным гостем на выпускном
Фото: KATIE LENHART/DARTMOUTH.EDU
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер стал почётным доктором Дартмутского колледжа. Колледж находится в Ганновере.
Подобная почётная степень присуждается за гуманитарный и благотворительный вклад в общество.
Помимо этого, Федерер выступил с 25-минутной мотивационной речью на церемонии вручения дипломов. Теннисиста слушали 11 тыс. выпускников, ещё почти 8 тыс. смотрели трансляцию его речи онлайн.
Roger Federer’s Commencement Address at Dartmouth yesterday might be the best speech he’s ever given.— Bastien Fachan (@BastienFachan) June 10, 2024
Amazingly articulate, funny, full of wisdom. Made me laugh and tear up. I’m so very proud to have had him as my idol for the past two decades.
If you have 25 minutes to spare… pic.twitter.com/qfd9io9kzV
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