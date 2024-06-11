Федерер: Поначалу Джокович не очень нравился моим поклонникам

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о начале соперничества с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

"Мы с Рафой были очень близки, поэтому, когда появился Новак, многие наши поклонники подумали: "Послушайте, нам не нужен третий парень. Мы довольны Роджером и Рафой". Поначалу он не очень нравился моим поклонникам. Но Новак всегда отличался невероятным желанием победить любой ценой. Я думаю, что это качество, возможно, взволновало некоторых фанатов", — приводит слова Федерера The Telegraph.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию на мениске правого колена.