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Дарья Снигур: Я старалась сделать все как можно лучше в матче с Костюк

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Украинская теннисистка прокомментировала победу в матче

Дарья Снигур: Я старалась сделать все как можно лучше в матче с Костюк

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала победу в матче первого круга турнира WTA 250 в Ноттингеме.

В стартовом матче основной сетки она обыграла соотечественницу Марту Костюк, посеянную под вторым номером.

- Вы сделали из этого традицию: возвращаться на этот корт и создавать неожиданность. Что сегодня сложилось хорошо для вас?

- Это мой счастливый корт, потому что в прошлом году произошло то же самое. Я играла против второй сеяной на этом турнире, и выиграла тот матч. Особый момент действительно. Я люблю это место. Спасибо зрителям, я вас люблю (смеется).

- И они тоже вас любят. Было впечатление, что вы начали давить в первом сете и так в дальнейшем и не сбавляли давление.

- Что ж, я была очень сосредоточена, я старалась сделать все как можно лучше, играть гейм за геймом, очко за очком. Конечно, я бы хотела поблагодарить моего отца и тренера, потому что они подсказали мне маленький секрет как играть против Марты и как играть на траве. И это было хорошо.

- Вы чувствуете себя здесь как дома. Насколько у вас много уверенности, сможете ли вы пройти далеко по сетке?

- Я не знаю, посмотрим. Но я люблю эти соревнования, для меня это прекрасный опыт, я люблю Ноттингем. Так что, посмотрим, что будет в следующем матче.

За выход в свой дебютный четвертьфинал на уровне WTA Дарья Снигур сыграет с британкой Эммой Радукану.

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Дарья Снигур
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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