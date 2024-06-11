Элина Свитолина потерпела поражение в выставочном турнире в Дании

11 июня состоялся теннисный шоу-вечер в Хернинге под названием Champions Battle 2024.

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела матч против представительницы Дании Каролин Возняцки.

После первого неудачного сета украинка пыталась реабилитироваться, однако не смогла переломить ход игры. В решающем чемпионском тай-брейке до 10 очков победу одержала представительница Дании.

Всего в активе теннисисток 7 очных встреч, в которых 5 раз праздновала победу украинка.

Champions Battle 2024. Первый матч

Элина Свитолина — Каролин Возняцки - 3:6, 6:4, [4:10]