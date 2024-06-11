Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина потерпела поражение в выставочном турнире в Дании
Украинка уступила в трехсетовом матче
Getty Images / Global Images Ukraine
11 июня состоялся теннисный шоу-вечер в Хернинге под названием Champions Battle 2024.
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела матч против представительницы Дании Каролин Возняцки.
После первого неудачного сета украинка пыталась реабилитироваться, однако не смогла переломить ход игры. В решающем чемпионском тай-брейке до 10 очков победу одержала представительница Дании.
Всего в активе теннисисток 7 очных встреч, в которых 5 раз праздновала победу украинка.
Champions Battle 2024. Первый матч
Элина Свитолина — Каролин Возняцки - 3:6, 6:4, [4:10]
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Молдова – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Молдова - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Свитолина показала, как проводит свободное время со своей дочерью. Фото
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн