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Элина Свитолина потерпела поражение в выставочном турнире в Дании

Теннис
Обновлено

Украинка уступила в трехсетовом матче

Элина Свитолина потерпела поражение в выставочном турнире в Дании

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11 июня состоялся теннисный шоу-вечер в Хернинге под названием Champions Battle 2024.

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела матч против представительницы Дании Каролин Возняцки.

После первого неудачного сета украинка пыталась реабилитироваться, однако не смогла переломить ход игры. В решающем чемпионском тай-брейке до 10 очков победу одержала представительница Дании.

Всего в активе теннисисток 7 очных встреч, в которых 5 раз праздновала победу украинка.

Champions Battle 2024. Первый матч
Элина Свитолина — Каролин Возняцки - 3:6, 6:4, [4:10]
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Элина Свитолина
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