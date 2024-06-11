Роджер Федерер: Говорить детям о моём завершении карьеры было тяжело

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как принял решение о завершении карьеры.

"Говорить детям о моём завершении карьеры в комнате было тяжело. Трое из них плакали. Это было очень эмоционально. После этого я понял, насколько страдала моя жена — Мирка. Я не помню, чтобы она умоляла меня закончить, но спрашивала: "Почему мы всё ещё делаем это?" Когда мы поняли, что колено больше не даст мне играть, я почувствовал, как мои близкие облегчённо вздохнули", — приводит слова Федерера The Telegraph.

42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.