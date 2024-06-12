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Победа Снигур над Костюк – среди главных сенсаций 1/16 финала в Ноттингеме
Дарья обыграла одну из лучших теннисисток страны
фото - btu.org.ua
В украинском дерби Снигур (WTA: 127) победила Марту (№17). Дарья взяла у соперницы реванш после поражения в полуфинале W60 (Каир) в 2020 году (5:7, 6:7).
В последнем матче раунда американка Кэролайн Доулхайд (№58) умудрилась уступить британке Франческе Джонс (№249) со счетом 6:7, 3:6. В конце весны Франческа расстроила украинку Анастасию Соболеву в ½ W75 Градо (7:5, 6:2).
Также проиграли фавориты во встречах Виктория Голубич (№73) – Ребекка Марино (№157) и Линь Чжу (№53) – Лукреция Стефанини (№153).
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