Победа Снигур над Костюк – среди главных сенсаций 1/16 финала в Ноттингеме

В украинском дерби Снигур (WTA: 127) победила Марту (№17). Дарья взяла у соперницы реванш после поражения в полуфинале W60 (Каир) в 2020 году (5:7, 6:7).

В последнем матче раунда американка Кэролайн Доулхайд (№58) умудрилась уступить британке Франческе Джонс (№249) со счетом 6:7, 3:6. В конце весны Франческа расстроила украинку Анастасию Соболеву в ½ W75 Градо (7:5, 6:2).

Также проиграли фавориты во встречах Виктория Голубич (№73) – Ребекка Марино (№157) и Линь Чжу (№53) – Лукреция Стефанини (№153).