Завацкая выиграла второй сет 6:0, но вылетела из турнира в Валенсии

В Испании завершился ряд матчей 1/16 финала соревнования в Валенсии (грунт). Катарина Завацкая (№207) играла против местной спортсменки Марины Бассольс (№109).

Украинка провалила начало первого сета (0:3). Позже она дважды сокращала отставание до минимума (3:4 и 4:5), но проиграла 4:6. Вторую партию Завацкая провела молниеносно – 6:0! Впрочем, окончательное слово было за испанкой (3:6).

Также в турнире должна была участвовать Анастасия Соболева, но она не вышла на поединок. Еще одна украинка Валерия Фоменко проиграла в ½ квалификации.