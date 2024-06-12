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Завацкая выиграла второй сет 6:0, но вылетела из турнира в Валенсии
Катарина уступила в решающей партии
Фото: Getty Images
В Испании завершился ряд матчей 1/16 финала соревнования в Валенсии (грунт). Катарина Завацкая (№207) играла против местной спортсменки Марины Бассольс (№109).
Украинка провалила начало первого сета (0:3). Позже она дважды сокращала отставание до минимума (3:4 и 4:5), но проиграла 4:6. Вторую партию Завацкая провела молниеносно – 6:0! Впрочем, окончательное слово было за испанкой (3:6).
Также в турнире должна была участвовать Анастасия Соболева, но она не вышла на поединок. Еще одна украинка Валерия Фоменко проиграла в ½ квалификации.
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