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Украинская теннисистка потеряла деньги из-за турецкого футбольного агента
Блогерша поделилась с подписчиками неприятной историей
Спортсменка Ольга Янчук, которая последние несколько лет больше позиционирует себя как инфлюенсерша, рассказала об обмане, который обошелся в значительную сумму.
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Женщина утверждает, что мужчина обещал найти квартиру для аренды. Ему перевели средства, но сделка так и не была завершена, а деньги остались у него.
В апреле 2019 года Ольга проиграла в ⅛ финала турнира в Стамбуле и после этого не выступала в соревнованиях. Максимальная рекордная позиция в рейтинге – 213 (август 2017).
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