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Nike поздравил Янника Синнера с титулом первой ракетки мира

Теннис

Итальянец впервые возглавил рейтинг ATP

Nike поздравил Янника Синнера с титулом первой ракетки мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский бренд Nike поздравил первую ракетку мира из Италии Янника Синнера с выходом на первую строчку рейтинга ATP.

"Дорогой номер 1, я всегда равнялся на тебя. Ты был в моих мыслях каждый раз, когда я выигрывал матч, и каждый раз, когда я проигрывал матч. Ты был рядом, когда я устал, разочаровался, расстроился и почти сдался. Ты причина, почему я этого не сделал. Причина стараться больше и больше верить в себя. Спасибо, номер 1. Янник", — подписал публикацию американский бренд.

Напомним, 10 июня Янник впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP.

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