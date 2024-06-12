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Энди Маррей может пропустить Олимпиаду в Париже

Теннис

Британец не попадает на соревнования по рейтингу

Энди Маррей может пропустить Олимпиаду в Париже

Фото: HBW News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный Олимпийский чемпион Энди Маррей заявил, что может отказаться от участия в Олимпийских Играх в Париже (Франция), если не сможет сыграть в парном разряде. Вчера, 11 июня, британский теннисист уступил в первом круге американцу Маркосу Гирону на турнире в Штутгарте (Германия) со счётом 3:6, 4:6.

Маррей не попадает на Олимпиаду по рейтингу, но имеет право получить wild card в одиночном разряде как победитель турниров "Большого шлема" и олимпийский чемпион прошлых лет. В парном разряде сборная Великобритании собирается заявить пару Джо Солсбери – Нил Скупски.

"Я еще не уверен на 100%, как обстоят дела с парным разрядом, и буду ли я играть, если попаду в одиночный разряд. На грунте моё тело чувствовало себя не очень хорошо. У меня было немало проблем со спиной, поэтому не знаю, буду ли я заниматься только одиночными соревнованиями", – сказал Маррей на пресс-конференции на турнире в Штутгарте.

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