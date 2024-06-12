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Надаль и Алькарас сыграют в парном разряде на Олимпиаде
Эту информацию подтвердил капитан Давид Феррер
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердил Давид Феррер, капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса.
Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016 стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах серии "Большого шлема".
21-летний Карлос Алькарас примет участие на Олимпийских играх впервые. Сейчас он занимает вторую строчку в мировом рейтинге ATP.
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