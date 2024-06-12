  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль и Алькарас сыграют в парном разряде на Олимпиаде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль и Алькарас сыграют в парном разряде на Олимпиаде

Теннис

Эту информацию подтвердил капитан Давид Феррер

Надаль и Алькарас сыграют в парном разряде на Олимпиаде

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердил Давид Феррер, капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса.

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016 стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах серии "Большого шлема".

21-летний Карлос Алькарас примет участие на Олимпийских играх впервые. Сейчас он занимает вторую строчку в мировом рейтинге ATP.

По теме
yellow-arrow
Паула Бадоса пропустит Олимпиаду в Париже
yellow-arrow
Энди Маррей может пропустить Олимпиаду в Париже
yellow-arrow
Nike поздравил Янника Синнера с титулом первой ракетки мира
Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости