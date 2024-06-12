Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паула Бадоса пропустит Олимпиаду в Париже
Теннисистка хочет сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и US Open — 2024
фото - rolandgarros.com
Стала известна заявка сборной Испании на Олимпийские игры в мужском и женском одиночном разрядах.
У мужчин сыграют Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович-Фокина.
В женском турнире сыграют Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша.
Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже, чтобы сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и "US Open" — 2024.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
- Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня
- Украинская теннисистка потеряла деньги из-за турецкого футбольного агента
- Свитолина показала, как проводит свободное время со своей дочерью. Фото
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн