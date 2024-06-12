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Паула Бадоса пропустит Олимпиаду в Париже

Теннис

Теннисистка хочет сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и US Open — 2024

Паула Бадоса пропустит Олимпиаду в Париже

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стала известна заявка сборной Испании на Олимпийские игры в мужском и женском одиночном разрядах.

У мужчин сыграют Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович-Фокина.

В женском турнире сыграют Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша.

Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже, чтобы сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и "US Open" — 2024.

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