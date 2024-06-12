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Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне-2024

Теннис

Испанец выступит на Олимпийских играх в Париже

Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне-2024

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на предстоящем Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Об этом пишет бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист "Ролан Гаррос" — 2013 Давид Феррер.

Ранее Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах серии "Большого шлема".

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