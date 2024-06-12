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Каспер Рууд пропустит все турниры перед Уимблдоном
Теннисист будет готовиться к турниру серии Мастерс
Фото: Tennis Majors
Норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд сообщил, что пропустит травяные турниры накануне Уимблдона.
"Не в обиду Штутгарту и Хертогенбосху, но я не буду пристально следить за этими турнирами. Возможно, посмотрю Queen’s и Галле. Остальные травяные недели постараюсь посмотреть, потому что тоже буду играть на траве. Не буду выступать на турнирах перед Уимблдоном, но на нём сыграю. Это интересное покрытие. Я уже немного шутил на эту тему, но считаю, что на нём очень интересно играть. Трава бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры", — сказал Рууд на пресс-конференции.
Лучшим достижением норвежца на Уимблдоне является выход во второй круг (2022, 2023). 25-летний теннисист ни разу не выходил в финал турнира ATP на травяном покрытии.
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