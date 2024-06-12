  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Каспер Рууд пропустит все турниры перед Уимблдоном
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каспер Рууд пропустит все турниры перед Уимблдоном

Теннис

Теннисист будет готовиться к турниру серии Мастерс

Каспер Рууд пропустит все турниры перед Уимблдоном

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд сообщил, что пропустит травяные турниры накануне Уимблдона.

"Не в обиду Штутгарту и Хертогенбосху, но я не буду пристально следить за этими турнирами. Возможно, посмотрю Queen’s и Галле. Остальные травяные недели постараюсь посмотреть, потому что тоже буду играть на траве. Не буду выступать на турнирах перед Уимблдоном, но на нём сыграю. Это интересное покрытие. Я уже немного шутил на эту тему, но считаю, что на нём очень интересно играть. Трава бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры", — сказал Рууд на пресс-конференции.

Лучшим достижением норвежца на Уимблдоне является выход во второй круг (2022, 2023). 25-летний теннисист ни разу не выходил в финал турнира ATP на травяном покрытии.

По теме
yellow-arrow
Алькарас: Хочу достичь уровня Джоковича, Надаля и Федерера
yellow-arrow
Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне-2024
yellow-arrow
Паула Бадоса пропустит Олимпиаду в Париже
Каспер Рууд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости