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Алькарас: Хочу достичь уровня Джоковича, Надаля и Федерера
Испанец высказался о сравнении с игроками большой тройки
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли себя лучше теннисистов Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича, когда они были в его возрасте.
"Я смотрел видео, но по некоторым моментам я не могу сравнить себя с ними, когда они были в моём возрасте. Но не имеет значения, чего я достиг в этом возрасте, если я застоюсь здесь. Я хочу продолжать расти в своей карьере и достичь уровня Джоковича, Рафы и Федерера. Хорошие и великие продолжали совершенствоваться в своей карьере, пока им не исполнилось 37 и 38 лет", — приводит слова Алькараса ABC.
Напомним, 9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.
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