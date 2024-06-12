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Бадоса: Из-за травмы я не смогу принять участие в Олимпийских играх
Теннисистка пропустила длительный отрезок сезона из-за повреждения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала решение пропустить Олимпийские игры в Париже (Франция). Сегодня, 12 июня стал известен состав сборной Испании по теннису на предстоящие Игры, в который вошли Сара Соррибес Тормо и Кристина Букша.
"Из-за травмы я не смогу принять участие на Олимпийских играх, на турнире, который очень ждала. Очень сложно отказываться от игры за свою страну.
Моя спина не позволяет мне это сделать. Мой единственный выбор — это принять", — приводит слова Бадосы Relevo.
Напомним, что Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге.
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