Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович проходит специальное лечение
Серб передвигается без костылей
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович ходил в одной из больниц Белграда без особых трудностей, слегка прихрамывая, но костыли ему больше не нужны сообщает газета Informer.
Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Теннисист сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой, пошутив таким образом над повреждением.
Напомним, проблемы с коленом у Джоковича начались во время матча за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где он играл против 27-й ракетки мира Франсиско Серундоло.
Популярное сейчас
- Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты
- Сырский: Враг наступает по всему фронту, сосредоточившись на двух направлениях
- Звезда Реала может присоединиться к клубу Криштиану Роналду. Саудиты предлагают 100 млн евро
- Швёнтек и Алькарас стали первыми теннисистами в XXI веке, которые заработали больше $ 30 млн призовых
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО