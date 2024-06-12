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Новак Джокович проходит специальное лечение

Теннис

Серб передвигается без костылей

Новак Джокович проходит специальное лечение

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович ходил в одной из больниц Белграда без особых трудностей, слегка прихрамывая, но костыли ему больше не нужны сообщает газета Informer.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Теннисист сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой, пошутив таким образом над повреждением.

Напомним, проблемы с коленом у Джоковича начались во время матча за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где он играл против 27-й ракетки мира Франсиско Серундоло.

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