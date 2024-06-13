  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль рассказал, почему не сыграет на Уимблдоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль рассказал, почему не сыграет на Уимблдоне

Теннис

Испанец не выдерживает нагрузок

Рафаэль Надаль рассказал, почему не сыграет на Уимблдоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, почему не выступит на Уимблдоне в этом году.

"На послематчевой пресс-конференции на "Ролан Гаррос" меня спросили о моем летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на грунте. Вчера было объявлено, что я сыграю на летних Олимпийских играх в Париже — моей последней Олимпиаде.

С этой целью мы считаем, что лучше для моего тела — не менять покрытие и до тех пор продолжать играть на грунте. Именно по этой причине я пропущу участие в чемпионате этого года на Уимблдоне", — написал Надаль в социальных сетях.

В среду, 12 июня, бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист "Ролан Гаррос" — 2013 Давид Феррер заявил, что Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон, который который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль получил wild card на турнир в Бостаде
yellow-arrow
Новак Джокович проходит специальное лечение
yellow-arrow
Бадоса: Из-за травмы я не смогу принять участие в Олимпийских играх
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости