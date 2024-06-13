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Рафаэль Надаль рассказал, почему не сыграет на Уимблдоне
Испанец не выдерживает нагрузок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, почему не выступит на Уимблдоне в этом году.
"На послематчевой пресс-конференции на "Ролан Гаррос" меня спросили о моем летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на грунте. Вчера было объявлено, что я сыграю на летних Олимпийских играх в Париже — моей последней Олимпиаде.
С этой целью мы считаем, что лучше для моего тела — не менять покрытие и до тех пор продолжать играть на грунте. Именно по этой причине я пропущу участие в чемпионате этого года на Уимблдоне", — написал Надаль в социальных сетях.
В среду, 12 июня, бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист "Ролан Гаррос" — 2013 Давид Феррер заявил, что Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон, который который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).
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