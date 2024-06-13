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Рафаэль Надаль получил wild card на турнир в Бостаде
Соревнования стартуют 15 июля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль получил уайлд-кард на турнир в Бостаде (Швеция), пишет Nordea Open.
"Мы рады снова приветствовать одного из величайших теннисистов всех времён. Любители тенниса во всём мире, позвольте нам представить… Рафаэль Надаль. Ждём не дождёмся, когда ты вернёшься в Бостад этим летом", — говорится в социальных сетях турнира в Бостаде.
Напомним, что грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) пройдёт с 15 по 21 июля.
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