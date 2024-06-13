Алекс де Минор пробился в третий круг турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Девятка ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Он в двух сетах обыграл Зизу Бергса, занимающего 81-е место в рейтинге ATP.

Хертогенбосх. Второй круг

Алекс де Минор — Зизу Бергс 7:5, 6:4

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Австралийский теннисист реализовал три брейк-пойнта из восьми, допустил две двойные ошибки и выполнил два эйса. Бельгиец сделал одну двойную ошибку, выполнил одну подачу навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Теперь де Минор в четвертьфинале турнира в Нидерландах встретится с победителем матча между 85-й ракеткой мира Роберто Баутиста-Агутом из Испании и финалистом Уимблдона-2016 Милошем Раоничем.