Призовой фонд Уимблдона 2024 года станет самым большим за всю историю турнира

Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £ 50 млн ($63,6 млн). Чемпионы в одиночном разряде получат по £ 2,7 млн ($3,4 млн), проигравшие в первом круге — £ 60 тыс ($76,3 тыс). Об этом пишет британский журналист Джеймс Грей в социальных сетях.

В прошлом году чемпионом турнира стал 21-летний испанский теннисист Карлос Ал.карас.

Напомним, в 2024 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Турнир перенесён в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).