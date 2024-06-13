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Призовой фонд Уимблдона 2024 года станет самым большим за всю историю турнира

Теннис
Обновлено

Более 50 миллионов долларов

Призовой фонд Уимблдона 2024 года станет самым большим за всю историю турнира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £ 50 млн ($63,6 млн). Чемпионы в одиночном разряде получат по £ 2,7 млн ($3,4 млн), проигравшие в первом круге — £ 60 тыс ($76,3 тыс). Об этом пишет британский журналист Джеймс Грей в социальных сетях.

В прошлом году чемпионом турнира стал 21-летний испанский теннисист Карлос Ал.карас.

Напомним, в 2024 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Турнир перенесён в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

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