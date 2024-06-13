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Карлос Алькарас подписал новый контракт с Nike

Теннис

Компания разработает логотип специально для теннисиста

Карлос Алькарас подписал новый контракт с Nike

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подписал новый контракт с Nike, пишет Relevo.

По данным источника, контракт был подписан за несколько недель до победы испанского теннисиста на "Ролан Гаррос" – 2024. Новое соглашение рассчитано на несколько лет. Точная сумма контракта не разглашается.

Предполагается, что Алькарас будет получать от Nike от $ 15 млн до 20 млн в год. Кроме того, сообщается, что компания взяла на себя обязательство разработать личный логотип теннисиста, как сделала это много лет назад для Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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