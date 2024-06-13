Де Минор приблизился к Синнеру по количеству побед в сезоне

Австралийский теннисист Алекс де Минор четвёртым в сезоне одержал 30 побед на турнирах ATP. Сегодня, 13 июня, он обыграл бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Штутгарте.

В 2024 году Алекс выиграл один титул, победив на турнире категории АТР-500 в Акапулько (Мексика). На его счету также выход в финал на турнире в Роттердаме (Нидерланды), где он уступил итальянцу Яннику Синнеру.

На Открытом чемпионате Австралии – 2024 де Минор дошёл до четвёртого круга.

В нынешнем сезоне больше побед одержали только Каспер Рууд (39 побед), немец Александр Зверев (34) и Янник Синнер (33).