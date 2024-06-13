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Де Минор приблизился к Синнеру по количеству побед в сезоне
Австралийский теннисист проводит хороший сезон
Фото: БТУ
Австралийский теннисист Алекс де Минор четвёртым в сезоне одержал 30 побед на турнирах ATP. Сегодня, 13 июня, он обыграл бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Штутгарте.
В 2024 году Алекс выиграл один титул, победив на турнире категории АТР-500 в Акапулько (Мексика). На его счету также выход в финал на турнире в Роттердаме (Нидерланды), где он уступил итальянцу Яннику Синнеру.
На Открытом чемпионате Австралии – 2024 де Минор дошёл до четвёртого круга.
В нынешнем сезоне больше побед одержали только Каспер Рууд (39 побед), немец Александр Зверев (34) и Янник Синнер (33).
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