Наоми Осака и Кей Нисикори сыграют на Олимпиаде в Париже

Победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" Наоми Осака и экс четвёртая ракетка мира Кей Нисикори сыграют на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщила Федерация тенниса Японии.

Оба теннисиста попадают на олимпийский турнир благодаря защищённому рейтингу. Сейчас Осака является 125-й ракеткой мира, а Нисикори — 286-й. Наоми возвращается в тур после рождения ребёнка, Кей — после травм.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 27 июля по 4 августа.