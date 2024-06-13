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Наоми Осака и Кей Нисикори сыграют на Олимпиаде в Париже
Оба попадут на соревнования благодаря защищенному рейтингу
Фото: globallookpress.com
Победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" Наоми Осака и экс четвёртая ракетка мира Кей Нисикори сыграют на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщила Федерация тенниса Японии.
Оба теннисиста попадают на олимпийский турнир благодаря защищённому рейтингу. Сейчас Осака является 125-й ракеткой мира, а Нисикори — 286-й. Наоми возвращается в тур после рождения ребёнка, Кей — после травм.
Напомним, что Олимпиада пройдет с 27 июля по 4 августа.
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