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Каролин Возняцки выступит на Олимпиаде в Париже
Теннисистка получила уайлд-кард как победительница турнира серии Большого шлема
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки примет участие в Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом теннисистка написала в соцсетях.
Возняцки получила уайлд-кард как победительница турнира серии "Большого шлема". В 2018 году датчанка выиграла Открытый чемпионат Австралии. Для 33-летней спортсменки Игры в Париже станут четвёртыми в карьере.
В 2024 году Возняцки показала лучший результат на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где добралась до четвертьфинала.
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