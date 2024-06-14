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Каролин Возняцки выступит на Олимпиаде в Париже

Теннис

Теннисистка получила уайлд-кард как победительница турнира серии Большого шлема

Каролин Возняцки выступит на Олимпиаде в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки примет участие в Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом теннисистка написала в соцсетях.

Возняцки получила уайлд-кард как победительница турнира серии "Большого шлема". В 2018 году датчанка выиграла Открытый чемпионат Австралии. Для 33-летней спортсменки Игры в Париже станут четвёртыми в карьере.

В 2024 году Возняцки показала лучший результат на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где добралась до четвертьфинала.

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Каролин Возняцки
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