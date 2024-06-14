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Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон-2024
Австрийский теннисист поборется за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Австрийский теннисист Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон. Об этом пишет португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях. В мае Тим объявил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.
30-летний Тим – чемпион одного турнира "Большого шлема", а также трижды становился финалистом на "Шлемах".
На счету Тима 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.
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