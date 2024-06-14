Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон-2024

Австрийский теннисист Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон. Об этом пишет португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях. В мае Тим объявил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.

30-летний Тим – чемпион одного турнира "Большого шлема", а также трижды становился финалистом на "Шлемах".

На счету Тима 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.