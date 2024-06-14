  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон-2024

Теннис

Австрийский теннисист поборется за титул

Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон. Об этом пишет португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях. В мае Тим объявил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.

30-летний Тим – чемпион одного турнира "Большого шлема", а также трижды становился финалистом на "Шлемах".

На счету Тима 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.

По теме
yellow-arrow
Каролин Возняцки выступит на Олимпиаде в Париже
yellow-arrow
Рафаэль Надаль: И Роджер, и я хотели бы, чтобы нас запомнили как хороших людей
yellow-arrow
Наоми Осака и Кей Нисикори сыграют на Олимпиаде в Париже
Доминик Тим
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости