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Синнер сыграет с Музетти в парном разряде на Олимпиаде 2024 года

Теннис

Итальянская федерация тенниса объявила состав на соревнования

Синнер сыграет с Музетти в парном разряде на Олимпиаде 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская федерация тенниса объявила состав сборной на Олимпийские игры в Париже (Франция). Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет как минимум в одиночном и парном разрядах.

Мужчины, одиночный разряд: Янник Синнер (1-я ракетка мира), Лоренцо Музетти (30), Маттео Арнальди (34), Лучано Дардери (41).

Женщины, одиночный разряд: Ясмин Паолини (7), Элизабетта Коччаретто (43), Лючия Бронцетти (66).

Мужчины, парный разряд: Янник Синнер – Лоренцо Музетти, Андреа Вавассори – Симоне Болелли.

Женщины, парный разряд: Ясмин Паолини – Сара Эррани, Элизабетта Коччаретто – Лючия Бронцетти.

Состав сборной Италии в смешанном парном разряде будет определён позднее.

Олимпийский теннисный турнир состоится на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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