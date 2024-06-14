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Синнер сыграет с Музетти в парном разряде на Олимпиаде 2024 года
Итальянская федерация тенниса объявила состав на соревнования
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская федерация тенниса объявила состав сборной на Олимпийские игры в Париже (Франция). Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет как минимум в одиночном и парном разрядах.
Мужчины, одиночный разряд: Янник Синнер (1-я ракетка мира), Лоренцо Музетти (30), Маттео Арнальди (34), Лучано Дардери (41).
Женщины, одиночный разряд: Ясмин Паолини (7), Элизабетта Коччаретто (43), Лючия Бронцетти (66).
Мужчины, парный разряд: Янник Синнер – Лоренцо Музетти, Андреа Вавассори – Симоне Болелли.
Женщины, парный разряд: Ясмин Паолини – Сара Эррани, Элизабетта Коччаретто – Лючия Бронцетти.
Состав сборной Италии в смешанном парном разряде будет определён позднее.
Олимпийский теннисный турнир состоится на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.
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