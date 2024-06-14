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Финалистка Ролан Гаррос-2024 снялась с турнира в Берлине

Теннис

Причиной стала травма

Финалистка Ролан Гаррос-2024 снялась с турнира в Берлине

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини пропустит травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом пишет пресс-служба WTA.

Отмечается, что причиной снятия стала травма, однако какая – не уточняется.

На прошлой неделе итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира серии "Большого шлема". В решающем матче Паолини уступила польке Иге Швёнтек 2:6, 1:6.

Кроме того, в Париже итальянка дошла до финала в парном разряде.

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