Финалистка Ролан Гаррос-2024 снялась с турнира в Берлине

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини пропустит травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом пишет пресс-служба WTA.

Отмечается, что причиной снятия стала травма, однако какая – не уточняется.

На прошлой неделе итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира серии "Большого шлема". В решающем матче Паолини уступила польке Иге Швёнтек 2:6, 1:6.

Кроме того, в Париже итальянка дошла до финала в парном разряде.