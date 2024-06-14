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Финалистка Ролан Гаррос-2024 снялась с турнира в Берлине
Причиной стала травма
Фото: Tiscali Sport
Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини пропустит травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом пишет пресс-служба WTA.
Отмечается, что причиной снятия стала травма, однако какая – не уточняется.
На прошлой неделе итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира серии "Большого шлема". В решающем матче Паолини уступила польке Иге Швёнтек 2:6, 1:6.
Кроме того, в Париже итальянка дошла до финала в парном разряде.
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