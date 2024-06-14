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Янник Синнер сыграет на турнире ATP-500 в Галле

Теннис

Разминка перед Уимблдоном

Янник Синнер сыграет на турнире ATP-500 в Галле

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер решил в качестве подготовки к Уимблдону открыть сезон травяного корта, сыграв на Открытом чемпионате в Галле (Германия). Об этом пишет Corriere dello Sport.

Организаторы турнира, которые встретили Синнера в немецком городе, подарили ему торт, украшенный фруктами. Итальянец поблагодарил за этот жест и поприветствовал болельщиков.

Напомним, в прошлом сезоне Синнеру удалось добраться до полуфинала главного турнира на траве — Уимблдона, где он уступил экс первой ракетке Новаку Джоковичу.

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