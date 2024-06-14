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Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе
Японская теннисистка не смогла взять верх в решающем сете
фото - flashscore.com.ua
Сегодня, 14 июня, завершился матч четвертьфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В нём встретились японская теннисистка, 125-я ракетка мира Наоми Осака и канадская спортсменка, 228-я ракетка мира Бьянка Андрееску.
Хертогенбосх. 1/4 финала
Бьянка Андрееску — Наоми Осака 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)
Матч продолжался 4 часа 45 минут с учётом остановки в первом сете. В упорной борьбе третьего сета теннисистки вышли в тай-брейк, но там японка окончательно утратила инициативу. Осака выполнила семь подач навылет и допустила три двойные ошибки, она смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Андрееску удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов и выполнить три подачи навылет, она допустила четыре двойные ошибки.
Теперь Андрееску встретится с Далмой Галфи из Венгрии.
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