  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

Теннис

Японская теннисистка не смогла взять верх в решающем сете

Наоми Осака потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 июня, завершился матч четвертьфинала травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В нём встретились японская теннисистка, 125-я ракетка мира Наоми Осака и канадская спортсменка, 228-я ракетка мира Бьянка Андрееску.

Хертогенбосх. 1/4 финала

Бьянка Андрееску — Наоми Осака 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Матч продолжался 4 часа 45 минут с учётом остановки в первом сете. В упорной борьбе третьего сета теннисистки вышли в тай-брейк, но там японка окончательно утратила инициативу. Осака выполнила семь подач навылет и допустила три двойные ошибки, она смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов. Андрееску удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов и выполнить три подачи навылет, она допустила четыре двойные ошибки.

Теперь Андрееску встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

По теме
yellow-arrow
Джокович приступил к тренировкам после операции
yellow-arrow
Федерер: Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры
yellow-arrow
Янник Синнер сыграет на турнире ATP-500 в Галле
Наоми Осака Бьянка Андрееску
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости