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Федерер: Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры
Швейцарец благодаря таким турнирам считает себя живым
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный швейцарский теннисист, экс первая ракетка Роджер Федерер заявил, что время крупных соревнований — это повод для болельщика быть живым.
"Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры. Для спортивного болельщика это время быть живым", — приводит слова Федерера BBC.
Напомним, что Федерер завершил карьеру в большом спорте в 2022 году. Он играл 24 года, в течение которых швейцарец завоевал 20 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде, включая рекордные восемь трофеев Уимблдона.
Напомним, Евро-2024 начинается сегодня, 14 июня, в Германии и продлится до 14 июля.
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