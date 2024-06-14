Федерер: Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры

Легендарный швейцарский теннисист, экс первая ракетка Роджер Федерер заявил, что время крупных соревнований — это повод для болельщика быть живым.

"Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры. Для спортивного болельщика это время быть живым", — приводит слова Федерера BBC.

Напомним, что Федерер завершил карьеру в большом спорте в 2022 году. Он играл 24 года, в течение которых швейцарец завоевал 20 титулов "Большого шлема" в одиночном разряде, включая рекордные восемь трофеев Уимблдона.

Напомним, Евро-2024 начинается сегодня, 14 июня, в Германии и продлится до 14 июля.