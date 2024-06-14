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Джокович приступил к тренировкам после операции
Серб проходит лечение в Белграде
фото - flashscore.com.ua
Экс первая ракетка мира Новак Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Он проходит лечение в одной из клиник Белграда.
Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, теннисист уже даёт нагрузки на колено, хотя и делает это под присмотром специалистов.
Напомним, Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос". С четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос".
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