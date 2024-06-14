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Джокович приступил к тренировкам после операции

Теннис

Серб проходит лечение в Белграде

Джокович приступил к тренировкам после операции

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс первая ракетка мира Новак Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Он проходит лечение в одной из клиник Белграда.

Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, теннисист уже даёт нагрузки на колено, хотя и делает это под присмотром специалистов.

Напомним, Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос". С четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос".

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