Джокович приступил к тренировкам после операции

Экс первая ракетка мира Новак Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Он проходит лечение в одной из клиник Белграда.

Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, теннисист уже даёт нагрузки на колено, хотя и делает это под присмотром специалистов.

Напомним, Джокович получил травму во время "Ролан Гаррос". С четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул "Ролан Гаррос".