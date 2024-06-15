Ястремская и Стародубцева сыграют в квалификации турнира WTA500 в Берлине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №27) будет бороться за основную сетку турнира серии WTA500 в Берлине (Германия).

Наша спортсменка получила первый номер посева в отборе. Начнет соревнования Даяна с поединка против представительницы Турции Зейнеп Сенмез (WTA №154). Теннисистки уже встречались однажды (в прошлом году на турнире серии WTA125 в Козенках), тогда сильнее оказалась Ястремская.

Еще одна украинка Юлия Стародубцева (WTA №134) свою борьбу в квалификации начнет поединком против немки Тамары Корпач (WTA74).