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Ястремская и Стародубцева сыграют в квалификации турнира WTA500 в Берлине
Удачи нашим спортсменкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №27) будет бороться за основную сетку турнира серии WTA500 в Берлине (Германия).
Наша спортсменка получила первый номер посева в отборе. Начнет соревнования Даяна с поединка против представительницы Турции Зейнеп Сенмез (WTA №154). Теннисистки уже встречались однажды (в прошлом году на турнире серии WTA125 в Козенках), тогда сильнее оказалась Ястремская.
Еще одна украинка Юлия Стародубцева (WTA №134) свою борьбу в квалификации начнет поединком против немки Тамары Корпач (WTA74).
Напомним, ранее Михайлюк
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