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Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине
Будет непросто
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) узнала имя первой соперницы на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия).
В стартовом поединке на соревнованиях наша спортсменка встретится с нейтральной Дарьей Касаткиной (WTA №14).
Спортсменки ранее сыграли 5 матчей между собой, украинка дважды праздновала победу, но проиграла три последних встречи.
Победительница поединка Костюк-Касаткина во втором круге будет играть против третьей ракетки мира Арины Соболенко.
Напомним, что Ястремская и Стародубцева
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