  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине

Теннис
Обновлено

Будет непросто

Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) узнала имя первой соперницы на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия).

В стартовом поединке на соревнованиях наша спортсменка встретится с нейтральной Дарьей Касаткиной (WTA №14).

Спортсменки ранее сыграли 5 матчей между собой, украинка дважды праздновала победу, но проиграла три последних встречи.

Победительница поединка Костюк-Касаткина во втором круге будет играть против третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Напомним, что Ястремская и Стародубцева получили соперниц в квалификации Берлина.

По теме
yellow-arrow
Ястремская и Стародубцева сыграют в квалификации турнира WTA500 в Берлине
yellow-arrow
Джокович приступил к тренировкам после операции
yellow-arrow
Федерер: Я буду смотреть Евро, Уимблдон и Олимпийские игры
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости