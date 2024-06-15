Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) узнала имя первой соперницы на турнире серии WTA500 в Берлине (Германия).

В стартовом поединке на соревнованиях наша спортсменка встретится с нейтральной Дарьей Касаткиной (WTA №14).

Спортсменки ранее сыграли 5 матчей между собой, украинка дважды праздновала победу, но проиграла три последних встречи.

Победительница поединка Костюк-Касаткина во втором круге будет играть против третьей ракетки мира Арины Соболенко.