Стародубцева вышла в финал квалификации турнира WTA500 в Берлине, Ястремская проиграла на старте

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №134) вышла в финал квалификации турнира серии WTA500 в Берлине.

В своем первом поединке в карьере на травяном покрытии наша спортсменка обыграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA №74). Счет матча 2-1 (6-1; 4-6; 6-0) в пользу Юлии. В решающем поединке за право выступить в основной сетке соревнований Стародубцева сыграет против представительницы Чехии Катарины Синяковой (WTA №31).

Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №27) проиграла на старте квалификации. Наша спортсменка уступила теннисистке из Турции Зейнеп Сонмез (WTA №154). Счет матча 2-1 (3-6; 6-4; 6-1) .