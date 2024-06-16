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Стародубцева вышла в финал квалификации турнира WTA500 в Берлине, Ястремская проиграла на старте

Теннис
Обновлено

Удачи Юлии

Стародубцева вышла в финал квалификации турнира WTA500 в Берлине, Ястремская проиграла на старте

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №134) вышла в финал квалификации турнира серии WTA500 в Берлине.

В своем первом поединке в карьере на травяном покрытии наша спортсменка обыграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA №74). Счет матча 2-1 (6-1; 4-6; 6-0) в пользу Юлии. В решающем поединке за право выступить в основной сетке соревнований Стародубцева сыграет против представительницы Чехии Катарины Синяковой (WTA №31).

Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №27) проиграла на старте квалификации. Наша спортсменка уступила теннисистке из Турции Зейнеп Сонмез (WTA №154). Счет матча 2-1 (3-6; 6-4; 6-1).

Напомним, ранее Костюк узнала первую соперницу на турнире WTA500 в Берлине.

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