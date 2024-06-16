Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стародубцева вышла в финал квалификации турнира WTA500 в Берлине, Ястремская проиграла на старте
Удачи Юлии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №134) вышла в финал квалификации турнира серии WTA500 в Берлине.
В своем первом поединке в карьере на травяном покрытии наша спортсменка обыграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA №74). Счет матча 2-1 (6-1; 4-6; 6-0) в пользу Юлии. В решающем поединке за право выступить в основной сетке соревнований Стародубцева сыграет против представительницы Чехии Катарины Синяковой (WTA №31).
Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №27) проиграла на старте квалификации. Наша спортсменка уступила теннисистке из Турции Зейнеп Сонмез (WTA №154). Счет матча 2-1 (3-6; 6-4; 6-1).
Напомним, ранее Костюк
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- И даже рекорд не помог. Италия - Албания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Победа Снигур над Костюк – среди главных сенсаций 1/16 финала в Ноттингеме
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО